«Ни с кем и никогда так не смеюсь, как с мужем»: Юлия Меньшова и Игорь Гордин отметили годовщину отношений

По словам знаменитости, их брак с мужем до сих пор остается таким же крепким. Как написала Юлия Меньшова в подписи к семейному сюжету, о годовщине отношений ей напомнил артист, поскольку сама звезда об этом почему-то забыла. Тем не менее она отметила, что очень ценит чувство юмора мужа, который смешит ее так, как никто другой не может. Также телеведущая добавила, что шутит Игорь Гордин «по законам высокого жанра», сохраняя при этом серьезное лицо, пока его избранница «валяется от хохота под столом». В условиях карантина супруги не скучают и развлекают друг друга.Однако в отношениях пары не всегда наблюдалось взаимопонимание, так как после рождения двух детей артисты поссорились и Гордин бросил семью из-за романа с коллегой по творческому цеху Ингой Оболдиной. Спустя некоторое время он решил вернуться к жене, о чем до сих пор не пожалел. По словам Меньшовой, она тоже очень любит актера и ни с кем не чувствовала себя настолько счастливой.