Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери Мии

Мия Исхакова отпраздновала трехлетие 26 апреля, а домашнее видео с праздника Полина Гагарина показала поклонникам в своем микроблоге. Артистка начала отмечать такое событие с утра сразу после пробуждения наследницы. Из окна ее комнаты был виден детский надувной батут в виде замка, а первый этаж дома украшен розовыми единорогами, шарами и цифрами “3” розового цвета. Днем все семейство собралось на улице, где именинница покоряла горки, а также пиньяту, в чем ей помогала звездная мать. Полина Гагарина выбрала на прогулку неоновый комбинезон. В честь дня рождения дочери певица взорвала хлопушку, а в конце видео были показаны надувные шары, которые Мия Исхакова отпустила в воздух.В комментариях поклонники поздравили дочь своего кумира с днем рождения, а также осыпали поздравлениями. В собственном посте Полина Гагарина пожелала наследнице здоровья, а себя назвала “самой счастливой мамой на свете”.