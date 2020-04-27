Ученые из РФ создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами





Разработкой занимались исследователи МГУ, а также их коллеги из медцентра им. Бакулева. В кардиохирургии широкое распространение получили протезы клапанов сердца, которые созданы на бычьем перикарде. Однако срок их службы ограничен, так как на тканях откладываются соли кальция. Это приводит к тому, что требуется повторное хирургическое вмешательство. Есть способ увеличить время эксплуатации протеза, но для этого его следует обрабатывать хитозаном. Данное вещество приведет к тому, что снизится прочность.Российские ученые работали над тем, чтобы в биопротезе сердечно клапана совмещались такие качества как долговечность и прочность. Для этого исследователи полностью покрыли поверхность суспензией наноалмазов, частицы которых не более 20 нанометров. Авторы разработки рассказали, что свойства биоткани могут улучшиться, если нанести биологически активное вещество на данный материал.