Ученые из РФ создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами
Согласно данным пресс-центра МГУ, российским ученым удалось создать биопротез сердечного клапана, который покрыт наноалмазами. Эта разработка без замены способна функционировать в организме человека двадцать лет.
Разработкой занимались исследователи МГУ, а также их коллеги из медцентра им. Бакулева. В кардиохирургии широкое распространение получили протезы клапанов сердца, которые созданы на бычьем перикарде. Однако срок их службы ограничен, так как на тканях откладываются соли кальция. Это приводит к тому, что требуется повторное хирургическое вмешательство. Есть способ увеличить время эксплуатации протеза, но для этого его следует обрабатывать хитозаном. Данное вещество приведет к тому, что снизится прочность.
Российские ученые работали над тем, чтобы в биопротезе сердечно клапана совмещались такие качества как долговечность и прочность. Для этого исследователи полностью покрыли поверхность суспензией наноалмазов, частицы которых не более 20 нанометров. Авторы разработки рассказали, что свойства биоткани могут улучшиться, если нанести биологически активное вещество на данный материал.
Разработкой занимались исследователи МГУ, а также их коллеги из медцентра им. Бакулева. В кардиохирургии широкое распространение получили протезы клапанов сердца, которые созданы на бычьем перикарде. Однако срок их службы ограничен, так как на тканях откладываются соли кальция. Это приводит к тому, что требуется повторное хирургическое вмешательство. Есть способ увеличить время эксплуатации протеза, но для этого его следует обрабатывать хитозаном. Данное вещество приведет к тому, что снизится прочность.
Российские ученые работали над тем, чтобы в биопротезе сердечно клапана совмещались такие качества как долговечность и прочность. Для этого исследователи полностью покрыли поверхность суспензией наноалмазов, частицы которых не более 20 нанометров. Авторы разработки рассказали, что свойства биоткани могут улучшиться, если нанести биологически активное вещество на данный материал.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:09