«Мы дали нашей семье шанс»: Николенко и Кварацхелия передумали разводиться

Неделю назад Дана Николенко сообщила поклонникам, что в ее браке с Дмитрием Кварацхелией не все так безоблачно, как это было ранее. По словам молодой матери, скопившиеся обиды на мужа привели к желанию расторгнуть брак. При этом экс-участница телестройки не стала уточнять, какого рода проблемы возникли в семье. Фолловеры девушки тут же принялись уговаривать ее не принимать поспешных решений и сначала попробовать поговорить с супругом о наболевшем.Николенко прислушалась к советам подписчиков своего Instagram-аккаунта и вызвала Кварацхелию на серьезный разговор. В итоге паре удалось достичь компромисса, и супруги приняли решение дать своей семье еще один шанс. Как призналась бывшая звезда «Дома-2», «было сложно что-то менять, когда залегла обида», но желание сохранить отношения победило.Теперь влюбленные стараются «сконцентрироваться только друг на друге» и менять приоритеты во благо семьи. Дана Николенко уверена, что люди способны меняться, и именно это ее мотивирует работать над браком.