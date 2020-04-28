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«Мы дали нашей семье шанс»: Николенко и Кварацхелия передумали разводиться

Дана Николенко и Дмитрий Кварацхелия решили дать своей семье еще один шанс. Как призналась экс-участница «Дома-2», они передумали разводиться и начали активно работать над восстановлением отношений.
«Мы дали нашей семье шанс»: Николенко и Кварацхелия передумали разводиться

Неделю назад Дана Николенко сообщила поклонникам, что в ее браке с Дмитрием Кварацхелией не все так безоблачно, как это было ранее. По словам молодой матери, скопившиеся обиды на мужа привели к желанию расторгнуть брак. При этом экс-участница телестройки не стала уточнять, какого рода проблемы возникли в семье. Фолловеры девушки тут же принялись уговаривать ее не принимать поспешных решений и сначала попробовать поговорить с супругом о наболевшем.

Николенко прислушалась к советам подписчиков своего Instagram-аккаунта и вызвала Кварацхелию на серьезный разговор. В итоге паре удалось достичь компромисса, и супруги приняли решение дать своей семье еще один шанс. Как призналась бывшая звезда «Дома-2», «было сложно что-то менять, когда залегла обида», но желание сохранить отношения победило.

Теперь влюбленные стараются «сконцентрироваться только друг на друге» и менять приоритеты во благо семьи. Дана Николенко уверена, что люди способны меняться, и именно это ее мотивирует работать над браком.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 03:00

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