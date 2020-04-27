АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Виктор Логинов изменился до неузнаваемости ради 21-летней возлюбленной Марии Гуськовой

Виктор Логинов показал поклонникам новую возлюбленную. Примечательно, что ради 21-летней Марии Гуськовой 45-летний актер изменился до неузнаваемости.
Виктор Логинов изменился до неузнаваемости ради 21-летней возлюбленной Марии Гуськовой

Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» удивил многих фанатов, рассекретив отношения с молодой коллегой по творческому цеху. Разница влюбленных в возрасте составляет 24 года, то есть Виктор Логинов годится своей девушке в отцы. Слухи о романе паре давно появились в соцсетях, однако артист и его партнерша держали в секрете личную жизнь, в связи с чем публика лишь могла строить догадки по поводу происходящего. Недавно Мария Гуськова и ее возлюбленный начали размещать совместные сюжеты в Instagram, открыто демонстрируя романтические чувства друг к другу.

Многие фолловеры заметили, что Логинов старается соответствовать молодой девушке, так как заметно преобразился. Актер прилично похудел, за счет чего теперь выглядит моложе своего возраста.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
От двусторонней пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей…
Виктор Логинов изменился до неузнаваемости ради 21-летней возлюбленной Марии…
«Фильтруй базар»: Крапивина раскритиковала Тодоренко после высказывания о…
В Сети появился качественный неофициальный ролик с реалистичными PlayStation 5 и…
Насте Кочервей удалили развившуюся из-за "перекрутки импланта»…
Дарья Мороз показала фото покойной матери Марины Левтовой в честь дня рождения…
"Был гораздо умнее меня": Марина Могилевская объяснила, почему рассталась с Александром…
Врач Александр Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем…
Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери…
Ученые из РФ создали биопротез сердечного клапана с…
Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой продал квартиру и машину ради карьеры в…
Валентина Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов…
"Приходится просить о помощи": Анастасия Макеева избавляется от любимой лошади из-за…
Эксперты составили ТОП-5 самых экономичных авто 2020 года на рынке…
Переболевший коронавирусом Стас Михайлов отмечает 51-летие на…
ТОП-5 смартфонов, которые можно купить за цену iPhone SE…
Белла Рапопорт считает травлю Регины Тодоренко не лучшим способом добиться…
Ученые назвали главные признаки того, что человек переболел…
Сергей Нетиевский вновь подал иск в суд на коллектив «Уральские…
CNN: Ученые обнаружили предка COVID-19 еще семь лет…
«Я его не любила»: Шамаева озвучила причину развода с…
В Калуге гинекологу-шантажисту грозит наказание за консультацию пациентки по…
«Глупые женщины»: Лариса Долина отказалась поддерживать…
«Надоела, кривляется»: Поклонники раскритиковали Рудковскую и Плющенко за нелепый…
Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический…
Кобелева о сексе со Стрелковым: «У нас все долго, качественно и…
Дерматологи смогли объяснить механизмы…
Ученым удалось расшифровать геном герпеса простого…
Просмотреть все новости