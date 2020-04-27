Виктор Логинов изменился до неузнаваемости ради 21-летней возлюбленной Марии Гуськовой
Виктор Логинов показал поклонникам новую возлюбленную. Примечательно, что ради 21-летней Марии Гуськовой 45-летний актер изменился до неузнаваемости.
Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» удивил многих фанатов, рассекретив отношения с молодой коллегой по творческому цеху. Разница влюбленных в возрасте составляет 24 года, то есть Виктор Логинов годится своей девушке в отцы. Слухи о романе паре давно появились в соцсетях, однако артист и его партнерша держали в секрете личную жизнь, в связи с чем публика лишь могла строить догадки по поводу происходящего. Недавно Мария Гуськова и ее возлюбленный начали размещать совместные сюжеты в Instagram, открыто демонстрируя романтические чувства друг к другу.
Многие фолловеры заметили, что Логинов старается соответствовать молодой девушке, так как заметно преобразился. Актер прилично похудел, за счет чего теперь выглядит моложе своего возраста.
Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» удивил многих фанатов, рассекретив отношения с молодой коллегой по творческому цеху. Разница влюбленных в возрасте составляет 24 года, то есть Виктор Логинов годится своей девушке в отцы. Слухи о романе паре давно появились в соцсетях, однако артист и его партнерша держали в секрете личную жизнь, в связи с чем публика лишь могла строить догадки по поводу происходящего. Недавно Мария Гуськова и ее возлюбленный начали размещать совместные сюжеты в Instagram, открыто демонстрируя романтические чувства друг к другу.
Многие фолловеры заметили, что Логинов старается соответствовать молодой девушке, так как заметно преобразился. Актер прилично похудел, за счет чего теперь выглядит моложе своего возраста.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:50