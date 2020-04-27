Виктор Логинов изменился до неузнаваемости ради 21-летней возлюбленной Марии Гуськовой

Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» удивил многих фанатов, рассекретив отношения с молодой коллегой по творческому цеху. Разница влюбленных в возрасте составляет 24 года, то есть Виктор Логинов годится своей девушке в отцы. Слухи о романе паре давно появились в соцсетях, однако артист и его партнерша держали в секрете личную жизнь, в связи с чем публика лишь могла строить догадки по поводу происходящего. Недавно Мария Гуськова и ее возлюбленный начали размещать совместные сюжеты в Instagram, открыто демонстрируя романтические чувства друг к другу.Многие фолловеры заметили, что Логинов старается соответствовать молодой девушке, так как заметно преобразился. Актер прилично похудел, за счет чего теперь выглядит моложе своего возраста.