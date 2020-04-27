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"Был гораздо умнее меня": Марина Могилевская объяснила, почему рассталась с Александром Акоповым

Марина Могилевская раскрыла причину расставания с Александром Акоповым. Актриса считала, что продюсер был гораздо умнее.

Марина Могилевская считает, что ей не хватило мудрости оценить такого мужчину, каким был для нее продюсер и бывший муж Александр Акопов. В молодости она считала себя не настолько умной по сравнению с избранником. Винит в разводе звезда отечественного кино собственные комплексы. После этого брака у нее осталась дочь, которую она родила в 41 год. Расставание прошло без скандала, но сейчас бывшие партнеры почти не видятся. Свою наследницу актриса часто воспринимает как близкую подругу, отмечая, что она растет рассудительной не по годам. Сейчас Марии Могилевской восемь лет.

Марина Могилевская не раскрывает подробности личной жизни, а также предпочитает избегать вопросов от фанатов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:24

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