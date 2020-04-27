Эксперты составили ТОП-5 самых экономичных авто 2020 года на рынке РФ





Последняя строчка рейтинга досталась хэтчбеку Renault Sandero, который давно завоевал сердца автолюбителей в России. Турбированный 0,9-литровый двигатель расходует на сто километров приблизительно 4,6 литров. На четвертом месте в ТОП-5 авто Seat Leon, оснащенное литровым силовым агрегатом TSI. Несмотря на небольшой объем, мотор способен генерировать 115 «лошадок». Расход топлива у хэтчбека составляет 4,43 литра.На российском рынке популярностью пользуется модель Kia Picanto, которая бросается в глаза компактным размером и достаточно смелым дизайном. Однолитровый двигатель на стандартную сотню расходует 4,41 литра топлива. Вторую позицию в рейтинге экономичных авто занимает Suzuki Baleno, у которого мотор с турбированной системой Boosterjet. Показатель по расходу топлива у этой модели составляет 4,4 литра.Лидером рейтинга автоэксперты признали компактный хэтчбек Suzuki Celerio. Его литровый силовой агрегат способен выдавать 68 «лошадок», а бензина расходуется всего 4,07 литра.