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Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой продал квартиру и машину ради карьеры в Москве

Недавно закончился первый сезон шоу «Маска», где победителем стал Анатолий Цой. После финала артист рассказал журналистам, что ради карьеры в Москве он продал квартиру и машину.
Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой продал квартиру и машину ради карьеры в Москве

Бывший участник группы MBAND в беседе с прессой поделился не только тем, как попал на проект, но и своей историей творческого успеха. Еще несколько лет назад об уроженце Казахстана почти никто не слышал, однако вскоре певец переехал в Москву и начал работать под руководством Константина Меладзе в составе мальчишеского коллектива. После судьбоносного знакомства с влиятельным продюсером к Цою пришел успех, о котором он мечтал. При этом на становление молодого человека как исполнителя повлиял еще один представитель шоу-бизнеса. По словам певца, покойный Батырхан Шукенов – музыкант «А'Cтудио» - надоумил будущего победителя шоу «Маска» обосноваться в столице.

Перед переездом артист избавился от многих вещей, в том числе, продал квартиру и машину. Как отметил Анатолий Цой, он ни разу не пожалел о своем решении, поскольку в него верили семья, покойный композитор и 2 близких друга.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:05

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