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ТОП-5 смартфонов, которые можно купить за цену iPhone SE 2020

Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов, которые можно купить за ту же цену, в которую обойдется iPhone SE 2020. В списке оказались достаточно интересные и функциональные альтернативы девайсам от Apple.
ТОП-5 смартфонов, которые можно купить за цену iPhone SE 2020

Одним из основных конкурентов, занимающих ту же ценовую нишу, что и iPhone SE 2020, эксперты называют детище Google - Pixel 3. Он имеет схожие с «яблочным» смартфоном параметры, а также является флагманом, хоть и предыдущего поколения. Кроме того, с помощью девайса можно делать отличные портретные и ночные фото, при этом последние получаются очень удачными из-за новой технологии высветления кадра.

Второй альтернативой покупки камерофона от Apple является Galaxy S10e. Устройство, созданное разработчиками Samsung, при тех же габаритах, что и iPhone, имеет больший экран и преимущества в плане функциональных возможностей. Китайская компания позаботилась о том, чтобы у их девайса была реверсивная зарядка, хорошая мощность аккумулятора и телеобъектив. Единственным значимым минусом выбора Galaxy S10e, по мнению экспертов, является длительность программной поддержки. Обновления на ПО смартфона перестанут выходить уже в следующем году.

Еще одним интересным девайсом, который можно приобрести за ту же цену, что и iPhone SE 2020, является Nubia Red Magic 3S. По характеристикам, в целом, игровой смартфон близок к новинке от Apple, не считая куда менее «прокачанной» камеры. В остальном же, мобильное устройство китайского изготовителя полностью оправдывает свою стоимость максимальной производительностью, которую можно обеспечить за эти деньги.

Huawei P40, по словам экспертов, в плане возможности камеры куда более интересный, чем новый iPhone. Кроме того, у него оригинальнее дизайн и больше диагональ экрана. Последнее, правда, не для всех пользователей является преимуществом. Также минусом может стать отсутствие на смартфоне Google Play и возможности использовать сервис оплаты Google Pay. Однако если наиболее значимым моментом для покупателя является качество снимков, сделанных на девайс, стоит внимательнее присмотреться именно к этому устройству.

Также в ТОП-5 альтернатив iPhone SE 2020 вошел и его предшественник iPhone XR. Параметры, технические характеристики и ценовая политика этих моделей очень схожи, но у последнего есть также одно весомое преимущество перед новинкой от Apple. Им являются размеры пикселей, которые у SE 2020 1,22 микрона, а у XR – 1,4 микрона. Хоть разница в показателях и не особенно велика, но все же заметна при сравнении фото, сделанных на девайсы. Во втором случае они несколько более яркие и контрастные.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:24

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