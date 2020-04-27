Врач Александр Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем коронавирус





По словам известного телеведущего программы «О самом главном» на «Россия-1», смертность грядущей эпидемии достигнет 30-35% и нынешняя ситуация с COVID-2019 является буквальной подготовкой всего мира к более сложным обстоятельствам. Кроме того, Александр Мясников отметил, что как сейчас, так и в будущем, местом с повышенным риском заражения является больница, потому лучше всего не пренебрегать правилами самоизоляции и по возможности находится исключительно дома.Также врач признал ложным свой предыдущий прогноз о пике инфицирования в России, так как наиболее активное распространение COVID-2019 началось на несколько месяцев позже, чем он предполагал. Однако, учитывая новые данные, Александр Мясников вновь подсчитал пик и спад заболеваемости, который выпадает на конец мая.Согласно официальным данным, на 27 апреля в РФ количество инфицированных составило 87 тысяч новых случаев, сообщает Lenta.Ru.