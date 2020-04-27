Белла Рапопорт считает травлю Регины Тодоренко не лучшим способом добиться справедливости

Регина Тодоренко в прямом эфире сделала несколько провокационных заявлений, которые касались домашнего насилия. После этого она высказала спорную точку зрения в интервью. В результате началась травля со стороны как хейтеров, так и женщин, которые столкнулись с это проблемой в своей жизни. Телеведущая публично извинилась за свои слова и заявила, что раскаивается. Однако кибербуллинг в отношении нее не прекращается.По словам Беллы Рапопорт, она не в восторге от того, какую позицию высказала Регина Тодоренко. Журналистка отметила, что травля ведущей продолжается, так как людям нравится «уличать женщин в том, что они что-то не то сказали». Совершенно не факт, что комментаторы и хейтеры переживают именно за проблему домашнего насилия.Феминистка считает, что эта скандальная ситуация «лицемерна, так как сама Регина Тодоренко никого не била». Белла Рапопорт отметила, что когда становится известен факт домашнего насилия со стороны знаменитых мужчин, их почему-то не травят. Поэтому в случае телеведущей обществу необходимо не высмеивать ее, не уничтожать карьеру, а объяснить ошибку и научить новым принципам.