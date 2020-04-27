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Переболевший коронавирусом Стас Михайлов отмечает 51-летие на самоизоляции

Победивший коронавирус Стас Михайлов обратил внимание на то, что многие граждане не верят в болезнь. В свой 51-й день рождения певец находится на самоизоляции.

Несмотря на коррективы, которые внесла пандемия коронавируса в жизни людей, Стас Михайлов не остался обделен вниманием поклонников. В день его рождения фанаты адресовали артисту массу поздравлений и отправили много подарков, которые он показал в своем микроблоге. В обращении к фолловерам певец отметил, что звонки и видео не заменят ему живого общения, но после выхода из режима самоизоляции он начнет больше ценить встречи. Артист считает, что за это время мир станет чище.

У Михайлова коронавирус диагностировали еще в середине марта, но сейчас певец чувствует себя хорошо, пережив серьезное лечение. Артист отметил, что многие до сих пор не верят в наличие опасности, несмотря на тысячи смертей. Он призвал граждан побеспокоится хотя бы о домочадцах и не выходить из квартиры.

Свои ощущения во время болезни Стас Михайлов назвал странными, поскольку у него поднялась температура, пропало обоняние, но кашля или насморка не было. После подтверждения диагноза певец был в больнице около недели, а потом лечился дома.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:32

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