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Валентина Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны

Валентина Матвиенко считает уместной идею по случаю 9 мая осуществить массовый выход на балконы, удерживая при этом портреты ветеранов войны. Автором соответствующей инициативы является Василий Лановой.

Артист является одним из участников движения “Бессмертный полк”. Он предложил в условиях карантина не только выйти на свои балконы, но и спеть композицию “День победы” вместо марша на улице. Такое нововведение целесообразно из-за коронавируса. Идею поддержала Матвиенко, о чем сообщила 27 апреля в рамках онлайн-конференции. В частности, выйти на балконы в рамках акции можно будет во время минуты молчания. Также из окон окажется возможной демонстрация снимков родных и близких, которые участвовали во Второй мировой войне. Депутат уверена, что эта идея обязательно найдет поддержку среди жителей страны.

Матвиенко также озвучила призыв воссоздать масштаб “Бессмертного полка” в интернете. В частности, депутат посоветовала создавать видеоролики с фотографиями ветеранов.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00

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