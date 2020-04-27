Валентина Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны





Артист является одним из участников движения “Бессмертный полк”. Он предложил в условиях карантина не только выйти на свои балконы, но и спеть композицию “День победы” вместо марша на улице. Такое нововведение целесообразно из-за коронавируса. Идею поддержала Матвиенко, о чем сообщила 27 апреля в рамках онлайн-конференции. В частности, выйти на балконы в рамках акции можно будет во время минуты молчания. Также из окон окажется возможной демонстрация снимков родных и близких, которые участвовали во Второй мировой войне. Депутат уверена, что эта идея обязательно найдет поддержку среди жителей страны.Матвиенко также озвучила призыв воссоздать масштаб “Бессмертного полка” в интернете. В частности, депутат посоветовала создавать видеоролики с фотографиями ветеранов.