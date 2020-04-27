"Приходится просить о помощи": Анастасия Макеева избавляется от любимой лошади из-за карантина

Прежде в жизни знаменитости были шикарные наряды, дорогостоящий отдых, элитная косметика и роскошные рестораны, однако пока что это осталось позади. Анастасия Макеева вынуждена просить помочь неравнодушных людей, желая поместить любимую лошадь по кличке Дриго в конный клуб. В подписи к новой публикации в Instagram артистка поинтересовалась у фолловеров, у кого из них есть связи в соответствующих спортивных заведениях, куда можно поставить жеребца по минимальной цене или бесплатно. По словам Макеевой, она не может кормить и тренировать мерина, пока закрыты театры.В комментариях многие поклонники выразили свое сочувствие звезде, поскольку понимают, как она привязалась к лошади после очередного развода. После введения карантина Макеева пожаловалась юзерам на финансовые трудности. Как отметила актриса, она потеряла все источники дохода и до осени не сможет нигде работать. Сейчас исполнительница живет у друзей.