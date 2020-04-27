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Сергей Нетиевский вновь подал иск в суд на коллектив «Уральские пельмени»

Согласно данным издания РИА Новости, Сергей Нетиевский вновь обратился в суд и подал иск на своих бывших коллег – представителей коллектива «Уральские пельмени». Экс-директор хочет взыскать с юмористов 71 миллион рублей. Чем именно обусловлена именно такая сумма, не сообщается.

Сергей Нетиевский вновь подал иск в суд на коллектив «Уральские пельмени»


Делопроизводство поступило в суд 27 апреля, но пока его не приняли, оно пребывает в картотеке. В иске третьей стороной Сергей Нетиевский указал телеканал СТС. Пока ни одна сторона свои комментарии по этому поводу не озвучила.

Юмористический коллектив создали пять лет назад 8 человек, при этом Сергей Нетиевский в списке не значился. Экс-директор «Уральских пельменей» выяснял в судебном порядке отношения со своими бывшими коллегами на протяжении трех лет. Он предпринимал попытки оспорить права на выпуски программ с участием артистов, которые транслировал канал СТС. Несколько раз суд отказал ему в рассмотрении данного дела. Ранее обе стороны заключили мировое соглашение и приняли решение о том, что конфликт исчерпан. Поэтому, что именно стало причиной повторного иска, неизвестно.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:09

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