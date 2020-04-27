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Ученые назвали главные признаки того, что человек переболел коронавирусом

Британские ученые назвали главные признаки того, что человек переболел коронавирусом и, возможно, даже не догадывается об этом. Как выяснилось, одним из ключевым симптомом является потеря обоняния.
Ученые назвали главные признаки того, что человек переболел коронавирусом

По словам ведущего руководителя научной работы, вероятность того, что на самом деле распространение коронавируса началось более года назад, исключать нельзя. Если допустить такое предположение, скорее всего, количество зараженных людей значительно больше, чем зафиксировано в официальной статистике. Согласно результатам исследования, мужчины и женщины могут даже не подозревать о том, что инфицированы, однако потеря обоняния, сильная усталость и слабость могут свидетельствовать о скрытом течении COVID-2019.

Люди, у которых резко пропадает ощущение запахов действительно способны распространять коронавирус. Более того, ученые убеждены, что сопутствующие симптомы такие как воспаление слизистых оболочек, конъюнктивит, расстройство желудочно-кишечного тракта и боль в брюшной полости, только подтверждают факт инфицирования.

В то же время, специалисты призывают не паниковать при выявлении того или иного симптома и обращаться за медицинской помощью только в том случае, если наблюдается стремительное ухудшение общего состояния, сообщает издание MKRU.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:11

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