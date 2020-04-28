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Ученые доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях

Ученые решили проверить эффективность бронзовых мечей. Для этого археологи сразились в реальных условиях, что доказало практичность данного вида оружия.
Ученые доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях

На протяжении многих лет среди ученых ходят споры относительно бронзовых мечей. Некоторые археологи считают, что данное оружие имело исключительно церемониальный характер, поскольку материал очень мягкий для применения клинка в реальных условиях. Однако противники данной теории решили провести практический эксперимент, чтобы доказать обратное. Ученые заказали у кузнецов семь бронзовых мечей, которые изготовили по максимально приближенной к тем временам технологии. После эксперты провели реальный бой и сравнили зазубрины на оружии с древними клинками.

В результате удалось подтвердить, что бронзовые мечи использовались по прямому назначению. Теперь перед учеными стоит новая задача – установить, как древние воины адаптировали технику боя под столь мягкое оружие. Стоит отметить, бронзовые клинки были эффективным оружием на протяжении нескольких столетий, поэтому интерес к ним столь велик.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 00:00

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