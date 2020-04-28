Ученые доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях
Ученые решили проверить эффективность бронзовых мечей. Для этого археологи сразились в реальных условиях, что доказало практичность данного вида оружия.
На протяжении многих лет среди ученых ходят споры относительно бронзовых мечей. Некоторые археологи считают, что данное оружие имело исключительно церемониальный характер, поскольку материал очень мягкий для применения клинка в реальных условиях. Однако противники данной теории решили провести практический эксперимент, чтобы доказать обратное. Ученые заказали у кузнецов семь бронзовых мечей, которые изготовили по максимально приближенной к тем временам технологии. После эксперты провели реальный бой и сравнили зазубрины на оружии с древними клинками.
В результате удалось подтвердить, что бронзовые мечи использовались по прямому назначению. Теперь перед учеными стоит новая задача – установить, как древние воины адаптировали технику боя под столь мягкое оружие. Стоит отметить, бронзовые клинки были эффективным оружием на протяжении нескольких столетий, поэтому интерес к ним столь велик.
На протяжении многих лет среди ученых ходят споры относительно бронзовых мечей. Некоторые археологи считают, что данное оружие имело исключительно церемониальный характер, поскольку материал очень мягкий для применения клинка в реальных условиях. Однако противники данной теории решили провести практический эксперимент, чтобы доказать обратное. Ученые заказали у кузнецов семь бронзовых мечей, которые изготовили по максимально приближенной к тем временам технологии. После эксперты провели реальный бой и сравнили зазубрины на оружии с древними клинками.
В результате удалось подтвердить, что бронзовые мечи использовались по прямому назначению. Теперь перед учеными стоит новая задача – установить, как древние воины адаптировали технику боя под столь мягкое оружие. Стоит отметить, бронзовые клинки были эффективным оружием на протяжении нескольких столетий, поэтому интерес к ним столь велик.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 00:00