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«Я его не любила»: Шамаева озвучила причину развода с Меньщиковым

Евгения Шамаева озвучила причину развода со звездой «Дома-2» Степаном Меньщиковым. Как оказалось, молодые люди расторгли брак из-за того, что в их союзе не было взаимной любви.
«Я его не любила»: Шамаева озвучила причину развода с Меньщиковым

Шамаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный своему браку. Бизнесвумен показала фолловерам фото с бывшим супругом и рассекретила причину развода.

По словам Евгении Шамаевой, именно она вступила инициатором разрыва. Девушка призналась, что Меньщиков любил ее очень сильно, но она не могла ответить ему взаимностью, и именно из-за этого их союз распался. Теперь же, по словам блогера, она готова снова попробовать найти свою любовь. С этой целью Шамаева идет на проект «Дом-2», где и планирует обрести свою вторую половину.

По словам экс-супруги участника реалити, на шоу она отправляется не к Евгению Ромашову, с которым ранее активно общалась в Сети. На данный момент переписка молодых людей сошла на нет, поэтому вряд ли есть смысл ожидать от них романа в будущем.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:04

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