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CNN: Ученые обнаружили предка COVID-19 еще семь лет назад

В издании CNN появилась информация о том, что ученые, которых называют «охотниками за вирусами», обнаружили предка COVID-19 еще семь лет назад в китайской провинции Юньнань. Однако в 2013 году его носителями являлись только летучие мыши.

CNN: Ученые обнаружили предка COVID-19 еще семь лет назад


Питер Дашак, который возглавляет неправительственную организацию EcoHealth Alliance, рассказал о том, как они брали образцы крови и помета у летучих мышей в разветвленной сети пещер. Ученый занимается поиском новых вирусов, чтобы можно было предсказать, какие штаммы могут передаться людям. Такие исследования помогают предотвратить пандемии. В 2013 году Питер Дашак и его команда обнаружили вирус, который, вероятнее всего, является предком современного COVID-19. До того момента, как случилась эпидемия SARS 7 лет назад, коронавирусы не являлись объектом исследования ученых.

Как отметил вирусолог Вонг Линфа, в 2009 году был запущен проект Predict, целью которого является идентификация новых животных возбудителей до того момента, как они начнут поражать жителей планеты. За время существования в этот проект было инвестировано приблизительно 200 миллионов долларов. Благодаря работе ученых были вычислены еще пять типов, среди которых и COVID-19.

По словам Питера Дашака, летучие мыши способны переносить свыше 15 тысяч вирусов, однако научному миру известны только несколько сотен. Когда появился COVID-19, «охотники за вирусами» сравнили его с базой имеющихся данных и выявили совпадение. Он совпал с образцом, который взяли в китайской пещере у летучей мыши семь лет назад. Показатель идентичности был более 96%.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:07

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