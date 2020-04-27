В Калуге гинекологу-шантажисту грозит наказание за консультацию пациентки по Skype





Гражданка решила пойти в частную клинику к гинекологу, которому успела перевести за прием три тысячи рублей. Через некоторое время ей позвонил мужчина, он назвался врачом и уговорил жертву провести онлайн-консультацию. Пациентка усомнилась в таком методе, но медик убедил ее в том, что сможет определить патологию даже при низком разрешении камеры, так как это решение оправдано в условиях пандемии коронавируса. Затем он рассказал, как правильно расположить камеру и какую позу принять для лучшего обзора, а также порекомендовал обеспечить хорошее освещение в комнате. Однако вместо рекомендаций по лечению пострадавшая получила лишь требование перевести ему на счет крупную сумму денег, иначе он разместит видео в Сети.Обманутая пациентка намерена написать заявление в органы правопорядка вместе с адвокатом. Юристы расценивают действия подставного доктора как мошенничество, а также вымогательство, за что ему грозит наказание.