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В Калуге гинекологу-шантажисту грозит наказание за консультацию пациентки по Skype

Гинекологу-шантажисту из Калуги грозит наказание за липовую консультацию пациентки по Skype. Местная жительница пострадала от мошенничества после обращения в частную клинику.

Гражданка решила пойти в частную клинику к гинекологу, которому успела перевести за прием три тысячи рублей. Через некоторое время ей позвонил мужчина, он назвался врачом и уговорил жертву провести онлайн-консультацию. Пациентка усомнилась в таком методе, но медик убедил ее в том, что сможет определить патологию даже при низком разрешении камеры, так как это решение оправдано в условиях пандемии коронавируса. Затем он рассказал, как правильно расположить камеру и какую позу принять для лучшего обзора, а также порекомендовал обеспечить хорошее освещение в комнате. Однако вместо рекомендаций по лечению пострадавшая получила лишь требование перевести ему на счет крупную сумму денег, иначе он разместит видео в Сети.

Обманутая пациентка намерена написать заявление в органы правопорядка вместе с адвокатом. Юристы расценивают действия подставного доктора как мошенничество, а также вымогательство, за что ему грозит наказание.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00

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