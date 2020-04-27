«Глупые женщины»: Лариса Долина отказалась поддерживать феминисток





Известная актриса и эстрадная исполнительница приняла участие в новом популярном шоу «Маска». По завершению проекта Лариса Долина дала большое интервью, в котором затронула самые «наболевшие» темы современного общества. Один из вопросов касался феминистического движения и глобального расширения женских прав во всех сферах социума. Певицы достаточно прямолинейно высказалась на этот счет:Кроме того, Лариса Долина убеждена, что феминистки на самом деле пытаются привлечь больше внимания к себе, поскольку не чувствуют достаточно любви в свою сторону:Как известно, мнение народной артистки РФ разделяют не многие звезды шоу-бизнеса. Например, певица Валерия готовиться создать свою феминистическую партию против семейного насилия, сообщает издание BIMRU.