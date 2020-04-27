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«Глупые женщины»: Лариса Долина отказалась поддерживать феминисток

Лариса Долина в недавнем интервью прямолинейно высказалась на счет феминисток и заявила, что отказывается их поддерживать. По словам российской певицы, «нормальная женщина не может выбрать такой путь».
«Глупые женщины»: Лариса Долина отказалась поддерживать феминисток

Известная актриса и эстрадная исполнительница приняла участие в новом популярном шоу «Маска». По завершению проекта Лариса Долина дала большое интервью, в котором затронула самые «наболевшие» темы современного общества. Один из вопросов касался феминистического движения и глобального расширения женских прав во всех сферах социума. Певицы достаточно прямолинейно высказалась на этот счет: «Так могут говорить только глупые женщины, ведь нормальная - не может выбрать такой путь».

Кроме того, Лариса Долина убеждена, что феминистки на самом деле пытаются привлечь больше внимания к себе, поскольку не чувствуют достаточно любви в свою сторону: «Все женщины хотят быть любимыми, это дано нам Богом, и я не исключение. Потому считаю подобные разговоры и призывы глупостью без всякого смысла».

Как известно, мнение народной артистки РФ разделяют не многие звезды шоу-бизнеса. Например, певица Валерия готовиться создать свою феминистическую партию против семейного насилия, сообщает издание BIMRU.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:55

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