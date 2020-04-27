«Надоела, кривляется»: Поклонники раскритиковали Рудковскую и Плющенко за нелепый танец

На кадрах фигурист позировал перед камерой в черных брюках, бейсболке и куртке бренда Louis Vuitton. Рудковская примерила для ролика короткое темное платье, которое подчеркнуло стройность ее ног. Свой образ музыкальный продюсер дополнила туфлями в тон на высоком каблуке. Тем не менее многие фолловеры посчитали танец знаменитостей довольно сомнительным представлением, а особенно им не понравился выбранная для него песня Димы Биланы. Также поклонники не оценили наряд телеведущей.В комментариях под видео многие называли импровизированное шоу пары «сельской дискотекой» и советовали избраннице спортсмена выбрать платье подлиннее. Однако имидж Плющенко некоторым подписчикам пришелся по душе. При этом большинство юзеров поверили в искренность чувств звезд.