«Надоела, кривляется»: Поклонники раскритиковали Рудковскую и Плющенко за нелепый танец
Яна Рудковская и Евгений Плющенко поделились с поклонниками трогательным сюжетом, в котором исполнили танец на веранде своего дома. Однако аудитория в Instagram раскритиковала супругов и назвала их движения нелепыми.
На кадрах фигурист позировал перед камерой в черных брюках, бейсболке и куртке бренда Louis Vuitton. Рудковская примерила для ролика короткое темное платье, которое подчеркнуло стройность ее ног. Свой образ музыкальный продюсер дополнила туфлями в тон на высоком каблуке. Тем не менее многие фолловеры посчитали танец знаменитостей довольно сомнительным представлением, а особенно им не понравился выбранная для него песня Димы Биланы. Также поклонники не оценили наряд телеведущей.
В комментариях под видео многие называли импровизированное шоу пары «сельской дискотекой» и советовали избраннице спортсмена выбрать платье подлиннее. Однако имидж Плющенко некоторым подписчикам пришелся по душе. При этом большинство юзеров поверили в искренность чувств звезд.
На кадрах фигурист позировал перед камерой в черных брюках, бейсболке и куртке бренда Louis Vuitton. Рудковская примерила для ролика короткое темное платье, которое подчеркнуло стройность ее ног. Свой образ музыкальный продюсер дополнила туфлями в тон на высоком каблуке. Тем не менее многие фолловеры посчитали танец знаменитостей довольно сомнительным представлением, а особенно им не понравился выбранная для него песня Димы Биланы. Также поклонники не оценили наряд телеведущей.
В комментариях под видео многие называли импровизированное шоу пары «сельской дискотекой» и советовали избраннице спортсмена выбрать платье подлиннее. Однако имидж Плющенко некоторым подписчикам пришелся по душе. При этом большинство юзеров поверили в искренность чувств звезд.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:51