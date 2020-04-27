Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический шок





Уже сегодня ситуация в США весьма плачевная. Уровень безработицы достиг 16%, что эквивалентно «великой депрессии» 1930-х годов. Пандемия коронавируса нанесла непоправимый удар экономике страны, поэтому уже сейчас необходимо принимать радикальные меры, чтобы не допустить усугубления ситуации. Впоследствии многие американцы могут не только лишиться работы, но и государственной поддержки, поскольку пандемия коронавируса привела к падению ВВП страны.Одолеть экономический шок поможет только скорейшее завершение карантина и возобновление производства. В противном случае США ждет новая «великая депрессия», которая станет крупнейшей в истории страны.