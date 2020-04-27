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Кобелева о сексе со Стрелковым: «У нас все долго, качественно и тщательно»

Анита Кобелева откровенно рассказала о сексе с Федором Стрелковым. Как сообщила звезда «Дома-2» в интервью «Вопрос-ответ», у нее с возлюбленным «все долго, качественно и тщательно».
Кобелева о сексе со Стрелковым: «У нас все долго, качественно и тщательно»

Анита Кобелева призналась, что слова бывших девушек ее бойфренда о том, что у него есть проблемы в постели – не более чем попытки «уколоть», и к реальности отношения не имеют. Достоинство Стрелкова имеет нормальный размер и его вполне достаточно для «волшебства». Кроме того, он отнюдь не «спринтер» в сексе.

Участница «Дома-2» сообщила в интервью Instagram-аккаунту «Вопрос-ответ» о том, что в ее полностью удовлетворяет нынешняя интимная жизнь. По словам Кобелевой, у нее со Стрелковым «все долго, качественно и тщательно», и молодые люди отлично подходят друг другу в сексуальном плане.

Кроме откровенных ответов на вопросы о сексе, Кобелева также рассказала и о других сторонах своей жизни. В частности, девушка озвучила размер своего месячного заработка, отказ от мяса, а также высказалась по поводу своих прошлых романов.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:41

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