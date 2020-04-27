Эксперты о выходе спортсменов с карантина: «С партнерами не разговаривать, в соперников не плевать»





Из-за пандемии коронавируса почти все футбольные клубы ушли на карантин. Сегодня лишь в Белоруссии проводятся соревнования без зрителей на стадионе. Однако в мире потихоньку начинают обговаривать условия выхода спортсменов из самоизоляции. В Южной Кореи футболисты уже могут начинать тренировки, но соблюдая четко установленные правила: за руки не здороваться, в соперника не плевать, с партнерами не разговаривать, обслуживающий персонал и тренера должны носить маски, а стадион обязаны обеспечить охраной. По мнению капитана "Инчхон Юнайтед" Ким До Хё, все указанные требования соблюдать можно и необходимо, кроме одного – не разговаривать с партнерами. Футбол – коллективная игра, которая требует коммуникации, а в противном случае тренировки и матчи просто бессмысленные.Небольшое послабление также ожидается в Италии. С 4 мая в стране снимут определенные ограничения, что позволит футболистам начать тренировки. Однако министр спорта Винченцо Спадафора не столь оптимистичен. Чиновник предполагает, что вариант проведения матчей без зрителей реален, но стопроцентной гарантии дать никто не может. Если ситуация не улучшится, то до 2020 года никто не будет проводить соревнования. Все же зрителей в любом случае не пустят на стадионы раньше следующего года, поэтому поклонникам футбола придется немного потерпеть.