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Дерматологи смогли объяснить механизмы зуда

Новое исследование, проведенное под руководством дерматолога Джила Йосиповича, пояснило механизмы зуда. Результаты данной работы опубликованы в издании Popular Mechanics.

Всем известно, что сильное расчесывание, которое провоцирует зуд, помогает на время его подавить. Оказалось, что в основе этого механизма лежит снижение активности передней и задней коры головного мозга. С ними связаны восприятие боли и воспоминания о ней. Это удалось узнать в результате эксперимента с участием 13 абсолютно здоровых добровольцев. Их голени прочесывали мягкой щеткой и наблюдали за мозговыми процессами. Выяснилось, что чем дольше фиксировался раздражитель, тем меньшая активность имела место в данных зонах. Ученые пришли к выводу, что почесывание подавляет эмоции, которые связаны с зудом, что приносит облегчение. Однако это приводит активность в префронтальной коре, связанной с проявлениями импульсивного поведения. Это объясняет, почему каждое почесывание вызывает потребность в продлении ощущений.

Авторы исследования отметили, что его результаты помогут найти препараты, снижающие хронический зуд, который возникает в результате многих кожных заболеваний. Эти лекарства смогут значительно облегчить жизнь пациентов.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:36

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