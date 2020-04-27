Дерматологи смогли объяснить механизмы зуда





Всем известно, что сильное расчесывание, которое провоцирует зуд, помогает на время его подавить. Оказалось, что в основе этого механизма лежит снижение активности передней и задней коры головного мозга. С ними связаны восприятие боли и воспоминания о ней. Это удалось узнать в результате эксперимента с участием 13 абсолютно здоровых добровольцев. Их голени прочесывали мягкой щеткой и наблюдали за мозговыми процессами. Выяснилось, что чем дольше фиксировался раздражитель, тем меньшая активность имела место в данных зонах. Ученые пришли к выводу, что почесывание подавляет эмоции, которые связаны с зудом, что приносит облегчение. Однако это приводит активность в префронтальной коре, связанной с проявлениями импульсивного поведения. Это объясняет, почему каждое почесывание вызывает потребность в продлении ощущений.Авторы исследования отметили, что его результаты помогут найти препараты, снижающие хронический зуд, который возникает в результате многих кожных заболеваний. Эти лекарства смогут значительно облегчить жизнь пациентов.