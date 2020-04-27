Ученые: Идея переработки и сортировки мусора принадлежит древним римлянам





Кроме того, что они изобрели водопровод и сооружали прочные строения из бетона, римлян беспокоил вопрос повторного использования отходов. По словам профессора Эллисон Эммерсон, раскопки недалеко от стен Помпей показали, что жители Римской империи оставляли на свалках только неорганический мусор. Например, там были найдены куски плитки и осколки амфор. Впоследствии это разбирали люди для перепродажи или личного использования.Ранее ученые думали, что холмы, расположенные за городскими стенами, это курганы, возникшие после землетрясения за 17 лет до того, как произошло извержение Везувия. Однако проведенный анализ показал, что это свалки, мусор из которых использовался повторно.В современном мире люди стремятся убрать отходы подальше от глаз и им все равно, что с ними произойдет. В Римской империи ситуация обстояла с точностью до наоборот. Близость расположения свалок к городу была не из-за неразвитой инфраструктуры, а в виду другой системы управления.