Гузеева дважды за два дня нарушила правила дорожного движения





Как отметили сотрудники ГИБДД, не так давно дорожные камеры зафиксировали направляющийся на огромной скорости автомобиль марки Lexus, водителем которого была Лариса Гузеева. Согласно предоставленной информации, 15 апреля 60-летняя знаменитость ехала со скоростью 20-40 км/ч. Уже на следующий день телеведущая повторила свой «подвиг», снова нарушив правила дорожного движения.Ранее в Подмосковье Рифат Арифулин — бывший депутат Совета в Орехово-Зуево — попал в ДТП. Деятель разбил дорогостоящую модель Bentley и был госпитализирован с тяжелыми травмами.