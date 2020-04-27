АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Гузеева дважды за два дня нарушила правила дорожного движения

Лариса Гузеева снова нарушила правила дорожного движения. Автоинспекторы поймали звезду шоу «Давай поженимся!» на превышении скорости.
Гузеева дважды за два дня нарушила правила дорожного движения

Как отметили сотрудники ГИБДД, не так давно дорожные камеры зафиксировали направляющийся на огромной скорости автомобиль марки Lexus, водителем которого была Лариса Гузеева. Согласно предоставленной информации, 15 апреля 60-летняя знаменитость ехала со скоростью 20-40 км/ч. Уже на следующий день телеведущая повторила свой «подвиг», снова нарушив правила дорожного движения.

Ранее в Подмосковье Рифат Арифулин — бывший депутат Совета в Орехово-Зуево — попал в ДТП. Деятель разбил дорогостоящую модель Bentley и был госпитализирован с тяжелыми травмами.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Белла Рапопорт считает травлю Регины Тодоренко не лучшим способом добиться…
Ученые назвали главные признаки того, что человек переболел…
Сергей Нетиевский вновь подал иск в суд на коллектив «Уральские…
CNN: Ученые обнаружили предка COVID-19 еще семь лет…
«Я его не любила»: Шамаева озвучила причину развода с…
В Калуге гинекологу-шантажисту грозит наказание за консультацию пациентки по…
«Глупые женщины»: Лариса Долина отказалась поддерживать…
«Надоела, кривляется»: Поклонники раскритиковали Рудковскую и Плющенко за нелепый…
Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический…
Кобелева о сексе со Стрелковым: «У нас все долго, качественно и…
Дерматологи смогли объяснить механизмы…
Ученым удалось расшифровать геном герпеса простого…
Эксперты о выходе спортсменов с карантина: «С партнерами не разговаривать, в соперников не…
Гузеева дважды за два дня нарушила правила дорожного…
Ученые: Идея переработки и сортировки мусора принадлежит древним…
«Мой отец был тираном»: Ефременкова рассказала о домашнем…
Ученые назвали Сахару «самым опасным местом» на Земле за всю историю…
Максим Леонидов о своем задержании: «Я виноват, что с собакой…
Некоторые страны ЕС смягчили карантинные меры во время…
Звезды “Дом-2”, которым так и не удалось построить свою любовь “за…
В Черном море ученые обнаружили затопленный нацистами теплоход…
Эксперты назвали лучшие идеи для романтических свиданий во время…
Составлен рейтинг лучших гибридных…
Илана Юрьева сообщила о появлении в жизни Юлии Михалковой нового…
Apple приостановила производство флагманских моделей…
Меган Маркл и принц Гарри планируют сыграть вторую свадьбу в узком кругу…
Лавров: "Cаммит «нормандской четверки» пока не имеет смысла из-за позиции…
Renault выпустит серийную версию концепта…
Просмотреть все новости