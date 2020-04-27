Ученые назвали Сахару «самым опасным местом» на Земле за всю историю планеты





Группа археологов провела исследование меловых окаменелостей, найденных на Востоке Марокко. Как выяснилось, в последний период мезозойской эры, вероятнее всего, в нынешней Сахаре протекало множество рек, наполненных разнообразными хищниками. По словам доктора Низара Ибрагима, в пустыне обитало три самых крупных вида динозавров тех времен: саблезубый кархародонтозавр, который достигал 8-ми метров в длину, дельтадромеус, более известный, как «дельтабегун» и летающие ящеры – птерозавры.Кроме того, ученые предполагают, что Сахару также населяли гигантские саркозухи (предки крокодилов), питающиеся более мелкими существами, жившие в речной системе современной пустыни. Низар Ибрагим, а также другие научные сотрудники британского университета отметили:Также исследователям удалось найти подтверждения того, что в марокканских водах жили пресноводные акулы и другие рыбы, благодаря которым, крупные хищники могли выживать и выращивать потомство.