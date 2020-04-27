Ученые назвали Сахару «самым опасным местом» на Земле за всю историю планеты
Британские ученые из Университета Портсмута назвали Сахару «самым опасным местом» на Земле за всю историю планеты. Они предположили, что около ста миллионов лет назад пустыню населяли тысячи видов хищников гигантских размеров.
Группа археологов провела исследование меловых окаменелостей, найденных на Востоке Марокко. Как выяснилось, в последний период мезозойской эры, вероятнее всего, в нынешней Сахаре протекало множество рек, наполненных разнообразными хищниками. По словам доктора Низара Ибрагима, в пустыне обитало три самых крупных вида динозавров тех времен: саблезубый кархародонтозавр, который достигал 8-ми метров в длину, дельтадромеус, более известный, как «дельтабегун» и летающие ящеры – птерозавры.
Кроме того, ученые предполагают, что Сахару также населяли гигантские саркозухи (предки крокодилов), питающиеся более мелкими существами, жившие в речной системе современной пустыни. Низар Ибрагим, а также другие научные сотрудники британского университета отметили: «Наверняка, это было самым опасным местом на планете. Если бы там оказался путешественник во времени, он бы непременно погиб».
Также исследователям удалось найти подтверждения того, что в марокканских водах жили пресноводные акулы и другие рыбы, благодаря которым, крупные хищники могли выживать и выращивать потомство.
Группа археологов провела исследование меловых окаменелостей, найденных на Востоке Марокко. Как выяснилось, в последний период мезозойской эры, вероятнее всего, в нынешней Сахаре протекало множество рек, наполненных разнообразными хищниками. По словам доктора Низара Ибрагима, в пустыне обитало три самых крупных вида динозавров тех времен: саблезубый кархародонтозавр, который достигал 8-ми метров в длину, дельтадромеус, более известный, как «дельтабегун» и летающие ящеры – птерозавры.
Кроме того, ученые предполагают, что Сахару также населяли гигантские саркозухи (предки крокодилов), питающиеся более мелкими существами, жившие в речной системе современной пустыни. Низар Ибрагим, а также другие научные сотрудники британского университета отметили: «Наверняка, это было самым опасным местом на планете. Если бы там оказался путешественник во времени, он бы непременно погиб».
Также исследователям удалось найти подтверждения того, что в марокканских водах жили пресноводные акулы и другие рыбы, благодаря которым, крупные хищники могли выживать и выращивать потомство.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:05