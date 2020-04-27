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«Мой отец был тираном»: Ефременкова рассказала о домашнем насилии

Юлия Ефременкова рассказала о домашнем насилии, которое пришлось пережить ей и ее матери. По словам участницы «Дома-2», отец был тираном и не раз поднимал на домочадцев руку.
«Мой отец был тираном»: Ефременкова рассказала о домашнем насилии

Тема, которую затронула Регина Тодоренко, и ее позиция на этот счет всколыхнули отечественный шоу-бизнес. Часть селебритиз выступила с критикой высказываний телеведущей по поводу жертв домашнего насилия, другие же наоборот, поддержали молодую мать. Не смогла обойти стороной подобную дискуссию и одна из участниц «Дома-2» - Юлия Ефременкова.

Как оказалось, в детстве девушке пришлось столкнуться с жестокостью отца, который поднимал руку не только на супругу, но и не гнушался использовать силу для «воспитания» дочери. Ефременкова рассказала коллегам по телестройке, как однажды родитель так сильно избил ее мать, что ту было практически невозможно узнать. Саму же участницу проекта в 3-летнем возрасте он швырнул на пол около батареи и малышка только чудом не ушиблась о нее головой.

По словам Ефременковой, мать вскоре после случившегося развелась с биологическим отцом девушки и попробовала наладить личную жизнь, но уйти от роли жертвы ей не удалось. И во втором и в третьем браке женщине также приходилось терпеть побои и унижения. Это навело участницу реалити на мысль, что ее родительнице в какой-то мере импонирует роль пострадавшей, иначе она бы не терпела такое отношение к своей персоне.

Ефременкова рада, что по большей части ее воспитанием занимались бабушка и дедушка, которые были сдержанными, не наказывали внучку и не повышали на нее голос. Если бы детство девушки прошло с биологическими родителями, скорее всего сейчас она «стала бы зашуганным ребёнком с искалеченной психикой».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:09

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