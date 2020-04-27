Максим Леонидов о своем задержании: «Я виноват, что с собакой гулял?»





Оказалось, что артист попал в отделение полиции после того, как решил поинтересоваться у стражей порядка, за что задерживают других людей. Несколько дней назад Максим Леонидов и его супруга Александра Камчатова были арестованы сотрудниками полиции в Шуваловском парке в Петербурге. В условиях карантина из-за пандемии коронавируса посещать парки в этом городе запрещено. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов составили в отношении исполнителя и актрисы протокол за административное нарушение.По словам самого Леонидова, в ходе выгула своей собаки по кличке Буся он увидел процесс задержания полицейскими нескольких россиян в парке. В связи с этим певец подошел и поинтересовался причиной данного действия, вследствие чего его вместе с женой доставили в отделение. Как отметил артист, вокруг общественного места не было ленты, запрещающей вход на его территорию.