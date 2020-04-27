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Некоторые страны ЕС смягчили карантинные меры во время пандемии

Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции постепенно отменяют в европейских странах. Эксперты рассказали, власти каких государств-членов ЕС смягчили карантинные меры.

Хотя о полном отказе от социальной дистанции в Европе речи пока не идет, ряд национальных правительств сделал определенный послабления, которые упростят быт граждан. В частности, этот процесс наиболее заметен в Чехии - власти разрешили местным жителям совершать поездки за границу и свободно передвигаться по улицам в группах до 10 человек. Также в стране открываются магазины с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, библиотеки, зоопарки и спортзалы.

Тем временем, в Хорватии планируют снимать ограничения постепенно: с 27 апреля открываются несколько торговых точек, а в мае-июне будут постепенно запускать различные виды общественного транспорта. Лишь в конце пандемии работу начнут учреждения образования и здравоохранения, а также спортивные и культурные центры. Подобные "программы" наблюдаются в Греции и Грузии. Что касается Швейцарии, то здесь в первую очередь заработают стоматологические больницы, салоны красоты и автомойки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:53

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