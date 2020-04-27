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Звезды “Дом-2”, которым так и не удалось построить свою любовь “за периметром”

Некоторые из первых участников известной телестройки “Дом-2” не смогли построить личную жизнь “за периметром”, несмотря на колоссальное внимание со стороны зрителей и популярность. Многие из них пытались найти свою любовь, но потерпели неудачу и остаются в одиночестве.

Ольга Николаева, которая взяла себе псевдоним Солнце на время участия в шоу, долгое время оставалась одна. В 2017 году у нее был роман с неким Никитой, который быстро подошел к концу. Май Абрикосов, который теперь живет под именем Роман Тертишный, предпочитает находиться в глухой деревне и работать сборщиком урожая. Иногда бывший секс-символ проекта выходит из дома в магазин или церковь. После развода с мужем в 2019 году Алена Водонаева воспитывает ребенка и живет с котом. Роман Третьяков, прославившийся благодаря роману с Ольгой Бузовой, по окончанию проекта женился и стал отцом, но его брак распался через три года. Сейчас он находится в активном поиске новой возлюбленной.

Рустам Солнцев имел три года отношений с некой Татьяной, но после этого не был замечен с женщинами. Виктория Боня жила в гражданском браке с сыном миллиардера Майклом Смерфитом, от которого родила дочь. Однако возлюбленные решили расстаться, но сохранили дружеские отношения.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:41

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