В Черном море ученые обнаружили затопленный нацистами теплоход "Армения"





На официальном веб-сайте Русского географического общества заявили, что в 27 км от Ялты на глубине более 1,5 км дайверам удалось найти давно затерянный теплоход "Армения". В операции участвовали специалисты Министерства обороны РФ и ученые из Центра подводных исследований РГО. Для подобного открытия поисковикам потребовалось 20 лет прочесывать глубины Черного моря, что позволило изучить более 300 кв. км морского дна.Известно, что в одной из операций консультацией моряков занимался знаменитый океанолог Роберт Баллард, который в 1985 году обнаружил обломки "Титаника", а в 1989 году линкора "Бисмарк". По словам представителей РГО, найденный корабль представляет собой объект, стоящий единым фрагментом. Наиболее занимательной находкой оказалось, что корпус "Армении" не имеет серьезных повреждений, что опровергает теорию о гибели экипажа от поражения торпедами, как считалось ранее.