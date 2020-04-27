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В Черном море ученые обнаружили затопленный нацистами теплоход "Армения"

Теплоход "Армения", затопленный нацистами в Черном море, искали около 80 лет, и лишь сейчас ученые наткнулись на его обломки. Каркас корабля, на котором погибли тысячи раненых и беженцев, обнаружили вблизи побережья Крыма.
В Черном море ученые обнаружили затопленный нацистами теплоход "Армения"

На официальном веб-сайте Русского географического общества заявили, что в 27 км от Ялты на глубине более 1,5 км дайверам удалось найти давно затерянный теплоход "Армения". В операции участвовали специалисты Министерства обороны РФ и ученые из Центра подводных исследований РГО. Для подобного открытия поисковикам потребовалось 20 лет прочесывать глубины Черного моря, что позволило изучить более 300 кв. км морского дна.

Известно, что в одной из операций консультацией моряков занимался знаменитый океанолог Роберт Баллард, который в 1985 году обнаружил обломки "Титаника", а в 1989 году линкора "Бисмарк". По словам представителей РГО, найденный корабль представляет собой объект, стоящий единым фрагментом. Наиболее занимательной находкой оказалось, что корпус "Армении" не имеет серьезных повреждений, что опровергает теорию о гибели экипажа от поражения торпедами, как считалось ранее.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:32

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