Илана Юрьева сообщила о появлении в жизни Юлии Михалковой нового мужчины





Сейчас знаменитости меньше общаются, а все из-за того, что актриса стала с кем-то встречаться, о чем заявила Илана Юрьева. Иногда подруги разговаривают по телефону или встречают друг друга на мероприятиях, однако между ними нет «глобальной» дружбы. По словам участницы юмористического проекта, после ухода Михалкова стала более закрытой, хотя это не повлияло на их отношения. Как считает фотомодель, бывшая коллега встретила нового мужчину и теперь полностью занята налаживанием личной жизни. Звезда добавила, что в такой ситуации женщине «становится не до подруг». Тем не менее актриса не любит разговаривать на тему отношений и не признается, свободно ее сердце или нет.В прошлом году Михалкова ушла из «Уральских пельменей», занявшись другими проектами. В настоящее время она пишет книгу, которую можно будет купить уже в мае. Также артистку пригласили в шоу на должность ведущей.