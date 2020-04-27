Составлен рейтинг лучших гибридных авто





С каждым годом гибридные машины набирают все больше популярности благодаря экологичности и экономности. Все же у данного класса транспорта существует несколько больших недостатков – сложное строение силового агрегата и дорогое обслуживание. Эксперты провели опрос среди 20 тысяч собственников гибридов, чтобы установить лучшие модели. В результате лидерство досталось только представителям Lexus и Toyota.На первом месте оказался Lexus CT 2011 года выпуска. Автомобиль получил 99,6% показателя надежности. Всего 4% автовладельцев сталкивались с поломками в первые пять лет использования авто. При этом изъян исправляли в течение суток за счет компании-производителя (все оплачивает страховка). На второй строчке находиться Toyota Auris Hybrid. Лишь 6% собственников указанной машины имели небольшие проблемы, поэтому показатель надежности составил 98,5%.Третья строчка досталась Lexus RS – семейный гибрид образца 2009-2016 года выпуска. В данном случае лишь 4% владельцев обращались в сервисный центр из-за проблем с системой выхлопа. Все же ремонт им обошёлся от 300 до 500 фунтов стерлингов. На четвертой позиции еще один представитель Lexus – Lexus IS с показателем в 7% жалоб. Основная проблема: колеса и резина. Посещение СТО стоило собственникам гибрида в среднем 400 фунтов стерлингов. Замыкает пятерку лидеров Toyota Prius. Это самый проблематичный автомобиль рейтинга по количеству изъянов. Всего 4% владельцев жаловались на топливную систему, аккумулятор и двигатель. Ремонт стоил в среднем 450 фунтов стерлингов.