Apple приостановила производство флагманских моделей iPhone





Как сообщают осведомленные источники из американского издания Wall Street Journal, компания Apple не представит новые iPhone, выпуск которых планировался на второй квартал 2020 года. Подобное решение руководство бренда приняло в связи с падением спроса на фирменную продукцию. Последний, в свою очередь, вызван нарушением цепей поставок в Азии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Представители корпорации говорят, что "яблочные" смартфоны появятся на полках магазинов лишь через месяц.Всего к началу 2021 года Apple намеревается выпустить четыре новых модели iPhone. Смартфоны выйдут в трех размерах: один с 5,4-дюймовым дисплеем, два с диагональю в 6,1 дюйма и еще один с экраном 6,7 дюйма. Всю продукцию оснастят панелями с технологией органических светодиодов (OLED), а более топовые модификации получат поддержку сетей 5G. Инсайдеры пока не осведомлены о точной стоимости гаджетов и их характеристиках.