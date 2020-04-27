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Меган Маркл и принц Гарри планируют сыграть вторую свадьбу в узком кругу друзей

Меган Маркл и принц Гарри намереваются сыграть вторую свадьбу, которая не будет соответствовать королевским традициям. Праздник планируется провести на берегу океана в кругу друзей.

После отказа пары от следования правилам королевской семьи, она переехала сперва в Канаду, а затем в США, где придерживается режима самоизоляции. Супруги арендуют дом в Лос-Анджелесе и помогают действующему на благотворительной основе фонду доставлять продукты гражданам с хроническими недугами. Зарубежные СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри намерены во второй раз сыграть свадьбу, что пресса назвала пиар-ходом. В частности, пара намерена отпраздновать данное событие на берегу океана в кругу близких друзей и семьи. Как известно, свадьба по всем королевским традициям состоялась 19 мая 2018 года.

Пользователи Сети напомнили, что брак, заключенный на территории США, откроет возможность для принца Гарри официально трудоустроиться в стране и работать там на долгосрочной основе. На данный момент член королевской семьи не имеет соответствующих прав.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:05

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