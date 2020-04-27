Лавров: "Cаммит «нормандской четверки» пока не имеет смысла из-за позиции Киева"





Сергей Лавров недавно провел лекцию для студентов МГИМО, в ходе которой обвинил власти Украины в блокировке любых попыток проведения саммита по поводу Донбасса., - утверждает министр иностранных дел. Политик отметил, что в предложениях от Германии нет ни слова о том, как особый статус региона инкорпорируют в законодательство Украины.Инициативы немецких дипломатов во время министерского контакта нормандской четверки касались лишь разминирования, обмена пленными, обеспечения безопасности и доступа на отдельные территории самопровозглашённых «республик» ДНР и ЛНР. В частности, это право предлагается предоставить участникам Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известной как ОБСЕ.