Лавров: "Cаммит «нормандской четверки» пока не имеет смысла из-за позиции Киева"
Сергей Лавров в очередной раз раскритиковал позицию украинских политиков, которые мешают проведению саммита в нормандском формате. Министр иностранных дел заявил, что совещание «нормандской четверки» по ситуации в Донбассе «пока не имеет смысла».
Сергей Лавров недавно провел лекцию для студентов МГИМО, в ходе которой обвинил власти Украины в блокировке любых попыток проведения саммита по поводу Донбасса. «Все, что согласовано было в Париже, приостанавливается в работе контактной группы и в деятельности украинского парламента и правительства», - утверждает министр иностранных дел. Политик отметил, что в предложениях от Германии нет ни слова о том, как особый статус региона инкорпорируют в законодательство Украины.
Инициативы немецких дипломатов во время министерского контакта нормандской четверки касались лишь разминирования, обмена пленными, обеспечения безопасности и доступа на отдельные территории самопровозглашённых «республик» ДНР и ЛНР. В частности, это право предлагается предоставить участникам Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известной как ОБСЕ.
Сергей Лавров недавно провел лекцию для студентов МГИМО, в ходе которой обвинил власти Украины в блокировке любых попыток проведения саммита по поводу Донбасса. «Все, что согласовано было в Париже, приостанавливается в работе контактной группы и в деятельности украинского парламента и правительства», - утверждает министр иностранных дел. Политик отметил, что в предложениях от Германии нет ни слова о том, как особый статус региона инкорпорируют в законодательство Украины.
Инициативы немецких дипломатов во время министерского контакта нормандской четверки касались лишь разминирования, обмена пленными, обеспечения безопасности и доступа на отдельные территории самопровозглашённых «республик» ДНР и ЛНР. В частности, это право предлагается предоставить участникам Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известной как ОБСЕ.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00