Renault выпустит серийную версию концепта Morphoz





Согласно словам шеф-дизайнера Renault, компания хочет полностью закончить работу над проектом в течение полутора лет. Бренд планирует создать уникальный электрический кроссовер, который лишен свойственных бензиновым машинам признаков. Например, у Renault Morphoz будет отсутствовать радиаторная решётка, поскольку нет необходимости охлаждать двигатель. Также электрокар лишится еще нескольких стереотипных деталей, что выделит его из общей массы. Разработчики пока не разглашают всех деталей, но обещают создать поистине уникальный автомобиль.Стоит отметить, Renault Morphoz станет именно кроссовером, потому что транспортные средства этого сегмента пользуются самой большой популярностью в мире. Электрокар построят на базе платформы CMF-EV, которая также используется на японском Nissan Ariya. На данный момент больше информации об уникальной разработке от Renault нет.