Адвокат Майя Сандлер: «Наргиз Закирова выходила на сцену с литровой бутылкой виски»





Ранее организатор концертов рассказал об убытках после сотрудничества с артисткой, которая часто вела себя возмутительно по отношению к публике и ответственным за концерты лицам. Майя Сандлер подтвердила слова своего клиента, отметив, что поведение звезды на гастролях действительно было неподобающим. Она срывала шоу и ставила ультиматумы организаторам. Как отметила адвокат, в райдере Закировой числился виски. Исполнительница могла прямо с бутылкой выйти на сцену и начать ругаться.Кроме этого, юрист подтвердила слова Малюкова по поводу убытков, появившихся в результате работы с певицей. Она задолжала ему средства за спиртные напитки, а также не могла продать билеты на свои концерты. Адвокаты директора планируют через суд требовать у Закировой компенсацию.