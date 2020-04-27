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Адвокат Майя Сандлер: «Наргиз Закирова выходила на сцену с литровой бутылкой виски»

Представляющая интересы Игоря Малюкова Майя Сандлер высказалась о нетрезвых выходках Наргиз Закировой. По словам адвоката, иногда певица позволяла себе выходить на сцену с бутылкой виски.
Адвокат Майя Сандлер: «Наргиз Закирова выходила на сцену с литровой бутылкой виски»

Ранее организатор концертов рассказал об убытках после сотрудничества с артисткой, которая часто вела себя возмутительно по отношению к публике и ответственным за концерты лицам. Майя Сандлер подтвердила слова своего клиента, отметив, что поведение звезды на гастролях действительно было неподобающим. Она срывала шоу и ставила ультиматумы организаторам. Как отметила адвокат, в райдере Закировой числился виски. Исполнительница могла прямо с бутылкой выйти на сцену и начать ругаться.

Кроме этого, юрист подтвердила слова Малюкова по поводу убытков, появившихся в результате работы с певицей. Она задолжала ему средства за спиртные напитки, а также не могла продать билеты на свои концерты. Адвокаты директора планируют через суд требовать у Закировой компенсацию.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:41

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