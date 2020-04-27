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Главврач Денис Проценко опроверг слухи о массовых увольнениях сотрудников в Коммунарке

В соцсетях и СМИ недавно начали распространятся слухи о массовых увольнениях сотрудников больницы в Коммунарке. Главврач Денис Проценко опроверг утверждения о том, что медперсонал якобы не был доволен условиями работы.
Главврач Денис Проценко опроверг слухи о массовых увольнениях сотрудников в Коммунарке

Руководитель госпиталя в Коммунарке Денис Проценко проинформировал на веб-платформе Facebook, что любые сведения о сокращениях кадров или задержке выплат сотрудникам являются ложными. Он также назвал "фейковыми" новости о том, что десятки медсестер и врачей покинули коронавирусную больницу из-за плохой организации мест отдыха и питания. По словам Проценко, все жалобы поступали от сотрудников частной компании, с которыми у медучреждения был заключен гражданско-правовой договор.

На данный момент клиника выполнила финансовые обязательства перед партнером. Главврач все же заявил, что встретился с недовольными работниками и пообещал урегулировать проблему, хотя больница и не может контролировать политику сторонних фирм. Известно, что на данный момент в госпитале работают 385 медсестер, у которых имеется вся необходимая индивидуальная защита и свободный доступ к фудкорту в стерильной зоне.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:32

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