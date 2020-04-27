Главврач Денис Проценко опроверг слухи о массовых увольнениях сотрудников в Коммунарке





Руководитель госпиталя в Коммунарке Денис Проценко проинформировал на веб-платформе Facebook, что любые сведения о сокращениях кадров или задержке выплат сотрудникам являются ложными. Он также назвал "фейковыми" новости о том, что десятки медсестер и врачей покинули коронавирусную больницу из-за плохой организации мест отдыха и питания. По словам Проценко, все жалобы поступали от сотрудников частной компании, с которыми у медучреждения был заключен гражданско-правовой договор.На данный момент клиника выполнила финансовые обязательства перед партнером. Главврач все же заявил, что встретился с недовольными работниками и пообещал урегулировать проблему, хотя больница и не может контролировать политику сторонних фирм. Известно, что на данный момент в госпитале работают 385 медсестер, у которых имеется вся необходимая индивидуальная защита и свободный доступ к фудкорту в стерильной зоне.