В Эстонии прогнозируется «настоящий бум» внутреннего туризма из-за пандемии коронавируса





Эксперт уверена, что у эстонцев попросту не будет альтернативы, поэтому внутренний туризм станет очень востребованным. Также Майнор Марис Ныгу не исключает открытия границ, но это не помешает внутреннему буму путешествий, поскольку граждане попросту не решатся уезжать из страны. Всему виной пандемия коронавируса, которая сегодня уже забрала сотни тысяч жизней.Все же главным критерием при выборе места отдыха для эстонцев станет соблюдение мер безопасности и санитарных норм, поэтому туристические агентства и отели должны уже сейчас готовиться к новым требованиям. В противном случае компаниям грозят дальнейший упадок и возможное банкротство.