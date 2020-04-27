Актер Дмитрий Миллер рассказал, как нашел потерянного брата

Произошедшее семь лет назад Дмитрий Миллер сравнил с бразильским сериалом, поскольку его неожиданно нашел родной брат по материнской линии. Его родительница подтвердила, что у нее был старший сын от первого брака, которого сестры отдали на воспитание отцу, когда она была в командировке. В итоге она скрывала от новой семьи наличие ребенка, считая это своей главной тайной.В итоге знакомство с братом прошло успешно и родственники поближе узнали друг друга уже при встрече. Оказалось, что у актера и его брата, который старше него на 20 лет, есть масса общих знакомых. Дмитрий Миллер отметил, что его мать обрела второго сына и внучек, а после воссоединения семья стала большой и дружной.