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Актер Дмитрий Миллер рассказал, как нашел потерянного брата

Звезда российских сериалов Дмитрий Миллер нашел потерянного брата. Актер рассказал о личной жизни в шоу “Судьба человека”.

Произошедшее семь лет назад Дмитрий Миллер сравнил с бразильским сериалом, поскольку его неожиданно нашел родной брат по материнской линии. Его родительница подтвердила, что у нее был старший сын от первого брака, которого сестры отдали на воспитание отцу, когда она была в командировке. В итоге она скрывала от новой семьи наличие ребенка, считая это своей главной тайной.

В итоге знакомство с братом прошло успешно и родственники поближе узнали друг друга уже при встрече. Оказалось, что у актера и его брата, который старше него на 20 лет, есть масса общих знакомых. Дмитрий Миллер отметил, что его мать обрела второго сына и внучек, а после воссоединения семья стала большой и дружной.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:25

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