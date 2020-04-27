Художник по костюмам Геля Мигулова: «Прилучный несколько лет искал замену Муцениеце»





По словам знакомой актера, ранее работавшей с ним на съёмках, пара начала ссорится еще 5 лет назад. Уже тогда Павлу Прилучному надоел брак со знаменитостью, и он решит найти ей замену. Как утверждает Мигулова, даже во время работы артист умудрялся понравиться многим девушкам. Однако художник по костюмам нашла оправдание этому флирту, заявив, что Муцениеце не давала мужу отдохнуть после трудового дня. Представительница шоу-бизнеса снимала ролики для Youtube и доставала этим своего избранника. Россиянка отметила, что давно наблюдала кризис в отношениях супругов.Прилучный и его жена в ходе бракоразводного процесса успели поделить имущество. Вот только фанаты звезд до сих пор не могут понять, что стало причиной этого решения, ведь еще совсем недавно артистов считали одной из самых красивых пар в отечественном кино. Ранее Муцениеце сообщила, что подробности происходящего нужно уточнять у мужа, но он пока не дает никаких комментариев.