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"Засуха, пожары, голод": Эксперты ООН озвучили мрачный прогноз на 2020 год

Начало 2020 года запомнится большинству людей вспышкой коронавирусной инфекции, которая вскоре станет одной из многих проблем человечества. Эксперты из ООН дали мрачный прогноз с "засухой, пожарами и голодом".

На данный момент аномальная погода наблюдается в нескольких регионах США, Франции и Германии, что может стать причиной голода, несмотря на запасы прошлого урожая. Известно, что 2019 год признали самым жарким периодом за всю историю наблюдений, который вызвал многочисленные наводнения и пожары по всему миру. Представители ООН говорят, что подобная тенденция продолжится в 2020 году. Ситуацию усугубляет пандемия COVID-19, которая нарушила глобальную логистику — в части стран Европы не хватает рабочих рук и транспорта.

Другой проблемой может оказаться потепление Мирового океана: за текущий месяц его температура поднялась до рекордных значений в плюс 0,8 градусов. Специалисты говорят, что для северной Атлантики это обернется мощными ураганами, а бассейн Амазонки пострадает от лесных пожаров. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли считает, что наибольшие опасения должен вызывать риск голода - нашествие саранчи на Ближнем Востоке и Азии способно привести к тотальной потере урожая. По словам деятеля, в 2020 году до 300 тысяч жителей беднейших стран будут умирать ежедневно, если ООН не увеличит финансирование гуманитарных миссий.

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Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:09

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