"Засуха, пожары, голод": Эксперты ООН озвучили мрачный прогноз на 2020 год





На данный момент аномальная погода наблюдается в нескольких регионах США, Франции и Германии, что может стать причиной голода, несмотря на запасы прошлого урожая. Известно, что 2019 год признали самым жарким периодом за всю историю наблюдений, который вызвал многочисленные наводнения и пожары по всему миру. Представители ООН говорят, что подобная тенденция продолжится в 2020 году. Ситуацию усугубляет пандемия COVID-19, которая нарушила глобальную логистику — в части стран Европы не хватает рабочих рук и транспорта.Другой проблемой может оказаться потепление Мирового океана: за текущий месяц его температура поднялась до рекордных значений в плюс 0,8 градусов. Специалисты говорят, что для северной Атлантики это обернется мощными ураганами, а бассейн Амазонки пострадает от лесных пожаров. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли считает, что наибольшие опасения должен вызывать риск голода - нашествие саранчи на Ближнем Востоке и Азии способно привести к тотальной потере урожая. По словам деятеля, в 2020 году до 300 тысяч жителей беднейших стран будут умирать ежедневно, если ООН не увеличит финансирование гуманитарных миссий.