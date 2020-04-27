Астрономы зафиксировали "рождение" новой планеты черной дырой





Согласно полученной информации, ученые с помощью телескопа увидели, как сверхмассивная звезда подошла к черной дыре слишком близко, что спровоцировало “рождение” планеты. Это стало возможно благодаря расслоению верхних пластов звезды. В итоге газовый карлик стал вращаться вокруг дыры с периодом в 9 часов.Необычное космическое явление обнаружено в галактике, которая находится в 250 млн световых лет от Земли. Ее вес составляет около 400 масс Солнца.