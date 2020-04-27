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Опубликованы официальные изображения нового Nissan Ariya

Компания Nissan опубликовала в Сети изображения эклектического кроссовера Ariya. Автомобиль официально представлен еще в 2017 году, но его выход запланирован на 2021 год.
Опубликованы официальные изображения нового Nissan Ariya

Компания Nissan Ariya в 2017 году на автосалоне в Токио впервые показала концепт электрического кроссовера. Однако уже через два года разработчики усовершенствовали Nissan Ariya и представили более современную версию. Сейчас в Сети опубликованы запатентованные изображения электрокара, поэтому автолюбители уже могут оценить внешний вид транспортного средства. В первую очередь стоит отметить, что последняя версия Nissan Ariya немного отличается от представленной в 2019 году. На бампере появились треугольные вырезы в нижней части, а разъем для зарядной станции сместился к передней части крыла. Стоит отметить, на изображении у машины нет зеркал, но это, скорее всего, будет исправлено в дальнейшем.


Согласно предварительной информации, габариты Nissan Ariya составят: длина – 4600 миллиметров, ширина – 1920 миллиметров, высота – 1630 миллиметров. Запас хода на полном заряде равен 483 километрам. Стоимость электрокара будет в пределах 40 тысяч долларов. Анонс должен состояться в 2021 году, но пандемия коронавируса может внести определенные правки в планы компании.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:04

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