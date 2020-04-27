Новый кроссовер Changan CS75 FL появился на рынке России





Changan CS75 FL отличается от прошлой генерации более агрессивным дизайном радиаторной решетки, новыми колесными дисками и встроенной LED-оптикой. В салоне кроссовера появились информационно-развлекательный центр с 10,25-дюймовой панелью, кондиционер, аудио-система Hi-End с 8 колонками, сенсоры света и многорежимная атмосферная подсветка интерьера. Наиболее топовая версия SUV Luxe 4WD обойдется российскому покупателю в 1,7 млн рублей.Флагманская модель от Changan может предложить клиентам бензиновый 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 л.с., 6-ступенчатую АКПП Aisin и два типа приводов - передний либо полный, с муфтой от BorgWarner. Разгон до первой сотни километров занимает у "паркетника" менее 11 секунд. По словам экспертов, новинка составит внушительную конкуренцию китайским Haval F7 и Geely Atlas на отечественном рынке.