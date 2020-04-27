Новый кроссовер Changan CS75 FL появился на рынке России
Пресс-служба отечественного филиала Changan официально заявили о начале продаж нового кроссовера CS75 FL. Китайский автомобиль на рынке России можно приобрести за 1,3 млн рублей.
Changan CS75 FL отличается от прошлой генерации более агрессивным дизайном радиаторной решетки, новыми колесными дисками и встроенной LED-оптикой. В салоне кроссовера появились информационно-развлекательный центр с 10,25-дюймовой панелью, кондиционер, аудио-система Hi-End с 8 колонками, сенсоры света и многорежимная атмосферная подсветка интерьера. Наиболее топовая версия SUV Luxe 4WD обойдется российскому покупателю в 1,7 млн рублей.
Флагманская модель от Changan может предложить клиентам бензиновый 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 л.с., 6-ступенчатую АКПП Aisin и два типа приводов - передний либо полный, с муфтой от BorgWarner. Разгон до первой сотни километров занимает у "паркетника" менее 11 секунд. По словам экспертов, новинка составит внушительную конкуренцию китайским Haval F7 и Geely Atlas на отечественном рынке.
Changan CS75 FL отличается от прошлой генерации более агрессивным дизайном радиаторной решетки, новыми колесными дисками и встроенной LED-оптикой. В салоне кроссовера появились информационно-развлекательный центр с 10,25-дюймовой панелью, кондиционер, аудио-система Hi-End с 8 колонками, сенсоры света и многорежимная атмосферная подсветка интерьера. Наиболее топовая версия SUV Luxe 4WD обойдется российскому покупателю в 1,7 млн рублей.
Флагманская модель от Changan может предложить клиентам бензиновый 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 л.с., 6-ступенчатую АКПП Aisin и два типа приводов - передний либо полный, с муфтой от BorgWarner. Разгон до первой сотни километров занимает у "паркетника" менее 11 секунд. По словам экспертов, новинка составит внушительную конкуренцию китайским Haval F7 и Geely Atlas на отечественном рынке.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:51