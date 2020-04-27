Диетологи рассказали о пользе ежедневного употребления васаби





Чаще всего васаби можно приобрести в виде пасты зеленого цвета, которая получается при измельчении корня растения, похожего по вкусу на хрен. В Японии эту пряность подают вместе с соевым соусом к суши, сашими и сырой рыбой. Особый вкус этого растения обусловлен изотиоцианатами, которые обладают сильным противораковым действием. В составе также есть синигрин, являющийся мощным антибактериальным средством. С его помощью уменьшается целлюлит и улучшает диурез. Большое количество витамина C в васби помогает процессу усвоения железа, а также выработке коллагена. В нем также содержится витамин A, улучшающий состояние кожи и повышающий четкость зрения.Васаби стал источником цинка, калия, кальция и магния. Эксперты отмечают, что продукт полезно употреблять для улучшения пищеварения, а также противодействия старению. Он уменьшает боли при ревматизме, очищает организм от токсинов, в том числе печень. Это растение можно есть, чтобы предотвратить образование мокроты при простуде.